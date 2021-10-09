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Столкновение атомной подводной лодки США с неизвестным объектом. СМИ сообщили о раненых

Автор: Наталья Скороход

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, прибыла в порт Гуам. На ее борту 11 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам официального представителя США, подлодка вернулась на территорию США с 11 ранеными на борту. При этом два человека получили более серьезные ранения, чем остальные член экипажа.

"", - цитирует издание чиновника.

Как известно, атомная подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Ядерная установка не пострадала во время крушения.

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Соединенные Штаты Америки