Главная » Новости » Политика

Столица постоянно ищет жилье для жильцов разрушенных квартир и оперативно выделяет средства на безопасность, - КГГА

Четверг 30 октября 2025 18:08
Столица постоянно ищет жилье для жильцов разрушенных квартир и оперативно выделяет средства на безопасность, - КГГА Фото: здание КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Столица выделила около полумиллиарда гривен на мобильные укрытия сразу после того, как государство определилось со стандартами таких сооружений. Также городские власти постоянно ищут варианты временного размещения киевлян, чьи дома пострадали от российских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

Как отмечается в заявлении, после того, как на государственном уровне утвердили стандарты для мобильных укрытий, Киевсовет быстро принял решение о выделении средств. Город выделил почти 500 млн грн на приобретение и установку 117 мобильных укрытий. Средства предусмотрены пропорционально по всем районам.

"Городские службы срочно предприняли меры по реализации проекта установки таких укрытий. Поэтому упреки КГВА относительно якобы срыва развертывания системы мобильных укрытий должностными лицами КГГА совершенно не соответствуют действительности. И являются манипуляцией", - сообщили в КГГА.

Также постоянно прорабатываются городскими властями вопросы отселения горожан, пострадавших от вражеских атак, отмечают в КГГА.

Решением Киевсовета от 18.01.2024 № 7587/7628 утвержден порядок, которым определен четкий алгоритм действий по временному бесплатному отселению (поселению) жителей Киева, жилье которых повреждено или разрушено.

В настоящее время уже отселили 113 пострадавших киевлян, сообщили в КГГА. По инициативе мэра Киева Виталия Кличко также предусмотрена ежемесячная компенсация для временной аренды жилья на период восстановления жилья - 20 тыс. грн; единовременная помощь киевлянам, жилье которых значительно повреждено или разрушено - 40 тыс. грн.

"Поэтому информация КГВА о якобы невыполнении поручений городскими службами не соответствует действительности", - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, в КГГА напомнили, что Киевсовет принял решение о проведении в Киеве общенациональной минуты молчания для памяти Защитников и Защитниц. Даны четкие предложения по введению такой инициативы.

В то же время предложения подразделений КГГА по правовому механизму внедрения вопроса памяти Защитников и Защитниц были проигнорированы руководителем КГВА, подчеркнули в мэрии Киева.

