Столиця постійно шукає житло для мешканців зруйнованих квартир і оперативно виділяє кошти на безпеку, - КМДА

Столиця виділила майже пів мільярда гривень на мобільні укриття одразу після того, як держава визначилася зі стандартами таких споруд. Також міська влада постійно шукає варіанти тимчасового розміщення киян, чиї домівки постраждали від російських обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА.

Як зазначається в заяві, після того, як на державному рівні затвердили стандарти для мобільних укриттів, Київрада швидко ухвалила рішення про виділення коштів. Місто виділило майже 500 млн грн на придбання та встановлення 117 мобільних укриттів. Кошти передбачені пропорційно для всіх районів.

"Міські служби терміново здійснили заходи для реалізації проєкту встановлення таких укриттів. Тому закиди КМВА щодо нібито зриву розгортання системи мобільних укриттів посадовцями КМДА абсолютно не відповідають дійсності. І є маніпуляцією", - повідомили в КМДА.

Також постійно опрацьовується міською владою питання відселення містян, постраждалих від ворожих атак, зазначають в КМДА.

Рішенням Київради від 18.01.2024 № 7587/7628 затверджений порядок, яким визначений чіткий алгоритм дій щодо тимчасового безплатного відселення (поселення) мешканців Києва, житло яких пошкоджене або зруйноване.

Наразі вже відселили 113 постраждалих киян, повідомили в КМДА. За ініціативи мера Києва Віталія Кличка також передбачені щомісячна компенсація для тимчасової оренди житла на період відновлення помешкань - 20 тис. грн; одноразова допомога киянам, житло яких значно пошкоджене чи зруйноване - 40 тис. грн.

"Тому інформація КМВА щодо нібито невиконання доручень міськими службами не відповідає дійсності", - наголосили в мерії.

Крім того, в КМДА нагадали, що Київрада ухвалила рішення про проведення в Києві загальнонаціональної хвилини мовчання для вшанування пам'яті Захисників і Захисниць. Надані чіткі пропозиції щодо запровадження такої ініціативи.

Водночас пропозиції підрозділів КМДА щодо правового механізму впровадження питання вшанування памʼяті Захисників і Захисниць були проігноровані керівником КМВА, підкреслили в мерії Києва.