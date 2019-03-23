Столицю Казахстану офіційно перейменували

Столицю Казахстану Астану офіційно перейменували на Нур-Султан. Відповідний указ опубліковано на сайті президента Казахстану.

Повідомляється, що новий президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани на Нур-Султан згідно з місцевим законом про адміністративно-територіальний устрій. Документ набрав чинності з дня опублікування.

Відзначимо, до завершення формальної процедури частина жителів столиці намагалася вийти на протести. В результаті кілька людей були затримані.

Нагадаємо, парламент Казахстану перейменував столицю на честь першого президента після відповідної пропозиції Токаєва. Крім того, він запропонував назвати всі центральні вулиці в містах країни ім'ям Нурсултана Назарбаєва.

19 березня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він був президентом Казахстану з 1990 року. Інавгурація нового тимчасового президента Токаєва, який буде займати цей пост не менше року, відбулася наступного дня. У 1990-2000-х роках Токаєв обіймав посади глави МЗС і прем'єр-міністра Казахстану.