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У Казахстані почалися протести проти перейменування Астани

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 10:54
У Казахстані почалися протести проти перейменування Астани
Фото: протести в Астані (twitter.com/Radio_Azattyk)

Поліція міста затримала близько 20 протестувальників

В столиці Казахстану Астані поліція затримала близько 20 осіб, які виступали проти перейменування міста в Нурсултан - на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що поки формальна процедура не завершена, деякі жителі Астани виступили проти перейменування столиці в четвертий раз менш ніж за 60 років. Онлайн-петиція проти перейменування містить більше 30 тис. підписів.

Десятки людей зібралися в четвер вранці, 21 березня, на площі перед мерією Астани, щоб висловити незгоду з рішенням влади. Суперечку з одним з учасників мітингу привів до бійок, після чого поліція затримала практично всіх протестувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю Астани на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва. Парламент Казахстану 20 березня ухвалив законопроект про перейменування Астани в Нурсултан.

Зазначимо, сам Назарбаєв у листопаді 2016 року заявляв, що рішення про перейменування столиці Казахстану потрібно приймати "виважено".

Додамо, що 19 березня Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він був президентом Казахстану з 1990 року. Нинішній термін його повноважень закінчується в квітні 2020 року.

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