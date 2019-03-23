ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столицю Казахстану офіційно перейменували

Новини » Політика    23.03.2019 - 10:12
Столицю Казахстану офіційно перейменували
Фото: Касим-Жомарт Токаєв перейменував Астану (akorda.kz)

Астану перейменували на Нур-Султан указом нового президента

Столицю Казахстану Астану офіційно перейменували на Нур-Султан. Відповідний указ опубліковано на сайті президента Казахстану.

Повідомляється, що новий президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани на Нур-Султан згідно з місцевим законом про адміністративно-територіальний устрій. Документ набрав чинності з дня опублікування.

Відзначимо, до завершення формальної процедури частина жителів столиці намагалася вийти на протести. В результаті кілька людей були затримані.

Нагадаємо, парламент Казахстану перейменував столицю на честь першого президента після відповідної пропозиції Токаєва. Крім того, він запропонував назвати всі центральні вулиці в містах країни ім'ям Нурсултана Назарбаєва.

19 березня перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень. Він був президентом Казахстану з 1990 року. Інавгурація нового тимчасового президента Токаєва, який буде займати цей пост не менше року, відбулася наступного дня. У 1990-2000-х роках Токаєв обіймав посади глави МЗС і прем'єр-міністра Казахстану.

 

Дочка Назарбаєва очолила сенат Казахстану
Новини України КазахстанАстанапереименование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся