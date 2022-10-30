ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В столице Чехии прошел многотысячный митинг в поддержку Украины

Новина українською →
Прага, Воскресенье 30 октября 2022 19:56
В столице Чехии прошел многотысячный митинг в поддержку Украины Фото: митинг в поддержку Украины прошел в Праге (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Десятки тысяч чехов вышли на главную площадь Праги, чтобы поддержать Украину и заявить о своей позиции против популизма ряда пророссийских политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Митингующие выразили поддержку Украине в войне против России. Надписи на сцене гласили: "Чехия против страха" и "Мы справимся с этим, ведь в Украине на карту поставлено будущее демократии".

В ходе демонстрации к собравшимся обратилась первая леди Украины Елена Зеленская, которая призвала людей оставаться сосредоточенными на том, что происходит в стране.

"Мы не позволим России втянуть нас или весь мир во тьму. Тьма никогда не победит. Пока люди не закроют глаза на войну, наш свет никогда не погаснет", - заявила Зеленская.

Ранее мы писали, что в Чехии осудили двух блогеров за ненавистные высказывания об украинцах. Согласно решению суда, они совершили действия, направленные на распространение ненависти и клевету на нацию.

Также ранее стало известно, что Чехия ввела запрет на въезд граждан России по туристическим шенгенским визам с 25 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Вторжение России в Украину
NEWS
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
Выход судов с зерном из морских портов Украины приостановлен, - Минобороны Турции
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год