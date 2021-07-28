Кличко презентував проект "Будинок громад" для представників місцевого самоврядування

"Принципи відкритості та прозорості - це принципи роботи АМУ, які ми з вами будемо втілювати в роботу місцевої влади по всій країні. Користуючись нагодою, сьогодні на такому великому зібранні хочу оголосити, що найближчим часом ми відкриємо Будинок Громад. Це буде комфортний та функціональний простір, де відбуватимуться заходи Асоціації міст - консультації, тематичні секції, наші наради та семінари і тренінги. Голови громад зможуть там проводити необхідні зустрічі", - заявив Кличко.

Голова Асоціації міст України подякував представникам громад та учасникам форуму за співпрацю та спільні зусилля, які всі разом докладають у відстоюванні інтересів місцевого самоврядування.

"Багато гостро важливих для мешканців громад питань покладені сьогодні на плечі місцевої влади. Складно? Так. Але, переконаний: разом ми все подолаємо. Бо на нас із вами - відповідальність перед людьми, які нас обрали. Відкрите врядування - не просто гарні слова. Це - принципи роботи місцевої влади. Муніципалітети, які обрали цей шлях, мають підтримку та довіру громад. І це підтверджують результати останніх місцевих виборів", - підкреслив Кличко.

На засіданні Правління АМУ в рамках форуму також обговорили, зокрема, і пропозиції щодо спільних дій органів місцевого самоврядування в питанні встановлення тарифів на послуги постачання теплової енергії та гарячої води і розглянули питання законодавчого врегулювання нагляду за органами місцевого самоврядування.

XVІ Український муніципальний форум - традиційний щорічний захід Асоціації міст України, який є платформою для відкритого діалогу між місцевим самоврядуванням та центральною владою щодо розв’язання важливих питань життєдіяльності громад. Цього року у форумі беруть участь понад 500 голів українських громад, а також іноземні гості - Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Андреас Кіфер, спеціальний уповноважений уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Ґеорґ Мільбрадт і депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель.