У столиці будуть щодня дезінфікувати приміщення Києво-Печерської лаври

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також буде проводитися медогляд всіх, хто живе на території Лаври

Мер Києва Віталій Кличко анонсував, що кожен день буде проводитися посилена дезінфекція приміщень Києво-Печерської лаври. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також мер зазначив, що буде проводитися медогляд усіх, хто живе на території Лаври.

"Зранку почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської лаври, і будемо це робити кожен день, як і медогляд усіх, хто живе на території Лаври", - сказав Кличко.

Він також уточнив, що вчора в Лавру направили медичні бригади.

"Обстеження пройшли 230 служителів і 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих, двох госпіталізували, один відмовився від госпіталізації. Сьогодні заплановано відбір зразків для ПЛР-діагностики", - додав мер Києва.

Нагадаємо, в Олександрівську лікарню госпіталізували настоятеля Києво-Печерської лаври владику Павла. Всього в монастирі коронавірусом заразилися більше 90 осіб. У Лаврі також підтвердили другу смерть від коронавірусу.

У зв'язку зі спалахом інфекції у Лаврі київська влада вирішила закрити монастир на карантин.