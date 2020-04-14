В столице будут ежедневно дезинфицировать помещения Киево-Печерской лавры

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также будет проводиться медосмотр всех, кто живет на территории Лавры

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что каждый день будет проводиться усиленная дезинфекция помещений Киево-Печерской лавры. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Также мэр отметил, что будет проводиться медосмотр всех живущих на территории Лавры.

"С утра начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской лавры, и будем это делать каждый день, как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры", - сказал Кличко.

Он также уточнил, что вчера в Лавру направили медицинские бригады.

"Обследование прошли 230 служителей и 68 учеников духовной семинарии. Среди них выявили больных, двух госпитализировали, один отказался от госпитализации. Сегодня запланирован отбор образцов для ПЦР-диагностики", - добавил мэр Киева.

Напомним, в Александровскую больницу госпитализировали настоятеля Киево-Печерской лавры владыку Павла. Всего в монастыре коронавирусом заразились больше 90 человек. В Лавре также подтвердили вторую смерть от коронавируса.

В связи со вспышкой инфекции в Лавре киевские власти решили закрыть монастырь на карантин.