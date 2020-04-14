ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В столице будут ежедневно дезинфицировать помещения Киево-Печерской лавры

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 13:29
В столице будут ежедневно дезинфицировать помещения Киево-Печерской лавры
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также будет проводиться медосмотр всех, кто живет на территории Лавры

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что каждый день будет проводиться усиленная дезинфекция помещений Киево-Печерской лавры. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Также мэр отметил, что будет проводиться медосмотр всех живущих на территории Лавры.

"С утра начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской лавры, и будем это делать каждый день, как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры", - сказал Кличко.

Он также уточнил, что вчера в Лавру направили медицинские бригады.

"Обследование прошли 230 служителей и 68 учеников духовной семинарии. Среди них выявили больных, двух госпитализировали, один отказался от госпитализации. Сегодня запланирован отбор образцов для ПЦР-диагностики", - добавил мэр Киева.

Напомним, в Александровскую больницу госпитализировали настоятеля Киево-Печерской лавры владыку Павла. Всего в монастыре коронавирусом заразились больше 90 человек. В Лавре также подтвердили вторую смерть от коронавируса.

В связи со вспышкой инфекции в Лавре киевские власти решили закрыть монастырь на карантин.

В Киеве за сутки пятеро медработников заразились коронавирусом В Киево-Печерской лавре обнаружили еще двух инфицированных коронавирусом
Новости Украины Виталий КличкоКиевКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь