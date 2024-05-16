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США анонсировали новый пакет помощи Украине

Четверг 16 мая 2024 05:19
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США анонсировали новый пакет помощи Украине Фото: Карин Жан-Пьер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы также работаем над очередным пакетом безотлагательно необходимой помощи Украине", - заявила она.

Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

По словам спикера, россияне предприняли попытку наступления в Харьковской области и могут вскоре активизировать темпы наступательных операций там. Россия делает это для того, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", – отметила Жан-Пьер.

Помощь от США

После продолжительного перерыва Соединенные Штаты начали оказывать Украине военную помощь. В частности, в пакеты входят ракеты, бронетранспортеры и другая военная техника.

В прошлый раз президент США Джо Байден выделил на военную помощь Украине 400 млн долларов.

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США анонсировали новый пакет помощи Украине
США анонсировали новый пакет помощи Украине
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