За тиждень коронавірус уразив 20 нових країн

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В Україні коронавірус не зафіксовано

Впродовж тижня перші випадки зараження коронавірусом зафіксували у 20 країнах світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Так, за останній тиждень зараження коронавірусом підтвердили у 20 країнах Європи, Південної Америки, Африки та Близького Сходу. Коронавірус був зафіксований у таких країнах як:

Ліван;

Оман;

Ізраїль;

Афганістан;

Греція;

Данія;

Австрія;

Естонія;

Румунія;

Північна Македонія;

Грузія;

Пакистан;

Норвегія;

Іспанія;

Бразилія;

Алжир;

Швейцарія;

Хорватія;

Бахрейн;

Кувейт.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування спостерігається в Італії - 400, та в Ірані - 141. У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Ірані країни Близького Сходу почали масово закривати свої кордони.

Зазначимо, за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 27 лютого не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в Естонії. Вірусом захворів іноземець, який проживає в Естонії на постійній основі.

Також перший випадок зараження коронавірусом було зафіксовано в Данії. Заражена особа нещодавно повернулася в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.