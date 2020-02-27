За тиждень коронавірус уразив 20 нових країн

В Україні коронавірус не зафіксовано
Впродовж тижня перші випадки зараження коронавірусом зафіксували у 20 країнах світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
Так, за останній тиждень зараження коронавірусом підтвердили у 20 країнах Європи, Південної Америки, Африки та Близького Сходу. Коронавірус був зафіксований у таких країнах як:
Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування спостерігається в Італії - 400, та в Ірані - 141. У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Ірані країни Близького Сходу почали масово закривати свої кордони.
Зазначимо, за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 27 лютого не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в Естонії. Вірусом захворів іноземець, який проживає в Естонії на постійній основі.
Також перший випадок зараження коронавірусом було зафіксовано в Данії. Заражена особа нещодавно повернулася в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.