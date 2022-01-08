Тотальний блекаут: Ліван залишився без електрики

У Лівані 8 січня на всій території країни відключили електрику. Знеструмлений навіть аеропорт Бейрута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Jadeed .

"Компанія Electricite du Liban відключила електрику на всій території Лівану", - передає телеканал.

За його даними, масове відключення світла в країні пов'язане з конфліктом навколо електростанції в селі Арамун під Бейрутом. Відзначається, що місцеві жителі спробували прорватися на її територію, протестуючи через постійні відключення світла.

В результаті події, уточнює телеканал, з ладу вийшла вся електромережа країни. Тимчасово знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.