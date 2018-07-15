У столиці Афганістану прогримів вибух біля будівлі міністерства, є жертви

Це друга атака на міністерство за останній місяць

У столиці Афганістану Кабулі внаслідок вибуху біля будівлі Міністерства розвитку сільських районів загинули, щонайменше, шість чоловік. Про це повідомляє TOLOnews з посиланням на представника відомства.

Ще приблизно шість осіб отримали поранення.

Згідно з повідомленням, інцидент стався о 16:30 за місцевим часом (15:00 за Київським) у районі Даруламан.

Офіційний представник міністерства Фаридун Азханд стверджує, що терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля воріт відомства, коли співробітники виходили з будівлі.

Це друга атака на міністерство за трохи більше ніж місяць.

Нагадаємо, 11 червня в Кабулі біля Міністерства з відновлення і розвитку сільських районів підірвався смертник, в результаті чого загинули щонайменше 12 осіб. Інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом в той момент, коли частина співробітників міністерства залишала будівлю.