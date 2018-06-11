У Кабулі біля урядових установ підірвався смертник, є загиблі

В результаті теракту загинули не менше 12 осіб

В Кабулі (Афганістан) біля урядових установ підірвався смертник, в результаті чого загинули не менше 12 осіб. Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє Associated Press.

"Афганські чиновники говорять, що число жертв терориста-смертника біля урядових установ в Кабулі підвищилося до 12 загиблих і 31 пораненого", - йдеться в повідомленні.

BREAKING: Afghan official says toll from suicide bombing outside ministry in Kabul rises to 12 dead, 31 wounded — The Associated Press (@AP) June 11, 2018

За уточненими даними, вибух стався біля офісу Міністерства з відновлення і розвитку сільських районів. Інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом в той момент, коли частина співробітників міністерства залишала будівлю. На даний момент жодне з угрупувань не взяло відповідальність за теракт.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті теракту в Кабулі загинуло 14 осіб.