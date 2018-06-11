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У Кабулі біля урядових установ підірвався смертник, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 13:32
Фото: ілюстративне фото (flickr.com)
Фото: ілюстративне фото (flickr.com)

В результаті теракту загинули не менше 12 осіб

В Кабулі (Афганістан) біля урядових установ підірвався смертник, в результаті чого загинули не менше 12 осіб. Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє Associated Press.

"Афганські чиновники говорять, що число жертв терориста-смертника біля урядових установ в Кабулі підвищилося до 12 загиблих і 31 пораненого", - йдеться в повідомленні.

 

За уточненими даними, вибух стався біля офісу Міністерства з відновлення і розвитку сільських районів. Інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом в той момент, коли частина співробітників міністерства залишала будівлю. На даний момент жодне з угрупувань не взяло відповідальність за теракт.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті теракту в Кабулі загинуло 14 осіб.

 

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Теги публікації: Афганистан, Кабул, Теракт, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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