Столиця закрита. У Нур-Султані через протести обмежили в'їзд і виїзд
Фото: Нур-Султан закрили на в'їзд і виїзд (t.me ressentiment_channel)
На тлі масових протестів у Казахстані влада Нур-Султана вирішила закрити столицю на в'їзд і виїзд. Обмеження діятимуть щодня вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахстанський портал "ORDA".
Обмеження діятимуть з 23 години вечора і до 7 ранку.
В'їхати і виїхати зі столиці Казахстану зможуть тільки люди і транспорт, які задіяні в забезпеченні життєдіяльності Нур-Султана.
До 19 січня в Нур-Султані, як і в інших регіонах Казахстану, діє режим надзвичайного стану, а також комендантська година.
Нагадавши, комендантська година в Нур-Султані почала діяти вчора.
Більше про ситуацію в країні ви можете прочитати в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".