"Столетнее соглашение" между Украиной и Британией уже на завершающем этапе, - ОП

Как отметили в ОП, между Украиной и Британией прошел пятый раунд переговоров по "столетнему соглашению". Переговоры прошли в развитие договоренностей, которых достигли президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер 23 декабря прошлого года.

"Согласование проекта документа находится на завершающем этапе", - добавили в Офисе президента.

В ходе переговоров заместитель руководителя ОП Игорь Жовква подчеркнул, что Украина благодарна Британии за лидерство в поддержке Украины.

"Заключение нового фундаментального соглашения между нашими государствами станет историческим событием в нашем сотрудничестве. Это еще раз доказывает, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины", - подчеркнул он.

Украинская и британская делегации согласовали следующие шаги по завершению работы над текстом соглашения.