"Столетнее соглашение" между Украиной и Британией уже на завершающем этапе, - ОП

Украина и Британия провели переговоры насчет заключения "столетнего соглашения". Согласование проекта документа находится на завершающем этапе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Как отметили в ОП, между Украиной и Британией прошел пятый раунд переговоров по "столетнему соглашению". Переговоры прошли в развитие договоренностей, которых достигли президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер 23 декабря прошлого года.
"Согласование проекта документа находится на завершающем этапе", - добавили в Офисе президента.
В ходе переговоров заместитель руководителя ОП Игорь Жовква подчеркнул, что Украина благодарна Британии за лидерство в поддержке Украины.
"Заключение нового фундаментального соглашения между нашими государствами станет историческим событием в нашем сотрудничестве. Это еще раз доказывает, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины", - подчеркнул он.
Украинская и британская делегации согласовали следующие шаги по завершению работы над текстом соглашения.
Напомним, о подготовке "столетнего соглашения" между Украиной и Британией стало известно в прошлом году.
Как отмечал в интервью РБК-Украина посол Великобритании в Украине Мартин Харрис, такое соглашение укрепит сотрудничество между странами в сфере безопасности, а также в сфере культуры, в сфере технологий, в сфере образования, в экономических сферах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.