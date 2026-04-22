Столетнее месторождение газа на миллиарды пытались продать за бесценок, - Офис Генпрокурора

13:15 22.04.2026 Ср
2 мин
Месторождение имеет 110 скважин и миллиарды кубов газа
aimg Константин Широкун
Столетнее месторождение газа на миллиарды пытались продать за бесценок, - Офис Генпрокурора

Прокуроры не позволили осуществить продажу газового месторождения с запасами на миллиарды гривен за сумму, которая в десятки раз ниже стартовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Специализированная экологическая прокуратура доказала в суде, что сделка заключена с грубыми нарушениями закона. Верховный Суд признал недействительными результаты торгов, само спецразрешение и договор его купли-продажи.

Решение 14 апреля 2026 года принял Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда, удовлетворив кассационную жалобу прокуратуры.

Что известно о месторождении

Речь идет о Приазовском месторождении - одном из старейших в Украине, открытом еще в 1929 году. Это почти 35 тысяч гектаров, более 110 скважин и более 2,2 млрд кубометров разведанных запасов газа.

Спецразрешение продали с грубыми нарушениями, без обязательного согласования с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Торги прошли в формате голландского аукциона - со снижением цены. В итоге стоимость лота упала в 39 раз.

Детали схемы

Несмотря на особо важное значение месторождения, участие в торгах приняла только одна компания. В медиа ее связывали с украинским политиком, в отношении которого действуют санкции СНБО.

При отсутствии конкуренции эта компания получила право на добычу газа всего за 630 тысяч гривен - при том, что стоимость запасов оценивается примерно в 7,8 миллиарда гривен.

Суд согласился с аргументами прокуроров и признал, что передача месторождения состоялась фактически без конкуренции, с нарушением закона и вопреки интересам государства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская компания "Нафтогаз" ведет переговоры с румынской OMV Petrom относительно возможного партнерства для разработки газового месторождения в Черном море.

