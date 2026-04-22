Столітнє родовище газу на мільярди намагались продати за безцінь, - Офіс Генпрокурора

13:15 22.04.2026 Ср
2 хв
Родовище має 110 скважин та мільярди кубів газу
aimg Костянтин Широкун
Фото: столітнє родовище газу на мільярди намагались продати за безцінь (Getty Images)

Прокурори не дозволили здійснити продаж газового родовища із запасами на мільярди гривень за суму, що у десятки разів нижча від стартової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Читайте також: Україна матиме більше власного газу: "Нафтогаз" обговорює розробку нового родовища

Спеціалізована екологічна прокуратура довела в суді, що угода укладена з грубими порушеннями закону. Верховний Суд визнав недійсними результати торгів, сам спецдозвіл і договір його купівлі-продажу.

Рішення 14 квітня 2026 року ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, задовольнивши касаційну скаргу прокуратури.

Що відомо про родовище

Йдеться про Приазовське родовище – одне з найстаріших в Україні, відкрите ще у 1929 році. Це майже 35 тисяч гектарів, понад 110 свердловин і більш як 2,2 млрд кубометрів розвіданих запасів газу.

Спецдозвіл продали з грубими порушеннями, без обов’язкового погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Торги відбулися у форматі голландського аукціону – зі зниженням ціни. У підсумку вартість лота впала у 39 разів.

Деталі схеми

Попри особливо важливе значення родовища, участь у торгах взяла лише одна компанія. У медіа її пов’язували з українським політиком, щодо якого діють санкції РНБО.

За відсутності конкуренції ця компанія отримала право на видобуток газу лише за 630 тисяч гривень – при тому, що вартість запасів оцінюється приблизно у 7,8 мільярда гривень.

Суд погодився з аргументами прокурорів та визнав, що передача родовища відбулася фактично без конкуренції, з порушенням закону і всупереч інтересам держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська компанія "Нафтогаз" веде переговори з румунською OMV Petrom щодо можливого партнерства для розробки газового родовища в Чорному морі.

Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
