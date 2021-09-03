У столичному регіоні Фінляндії з 4 вересня послаблять карантин

У місцевих органах охорони здоров'я вважають, що ситуація з COVID в регіоні все ще залишається ризикованою, проте обмеження на масові збори вже можна послаблювати.

Зокрема, у столичному регіоні скасують вимоги на дистанцію у два метри для учасників заходів у приміщенні, однак на зборах від десяти осіб (у приміщенні) та від 50 на відкритому повітрі необхідно буде носити маски.

Заходи всередині приміщень можна буде проводити за участю до 50% від місткості залу.

Ослаблення діятиме щонайменше до 30 Вересня.