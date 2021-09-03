В столичном регионе Финляндии с 4 сентября ослабят карантин

В местных органах здравоохранения считают, что ситуация с COVID в регионе все еще остается рискованной, однако ограничения на массовые собрания уже можно ослаблять.

В частности, в столичном регионе отменят требования на дистанцию в два метра для участников мероприятий в помещении, однако на собраниях от десяти человек (в помещении) и от 50 на открытом воздухе необходимо будет носить маски.

Мероприятия внутри помещений можно будет проводить с участием до 50% от вместимости зала.

Ослабление будет действовать по меньшей мере до 30 сентября.