В Києві рознесли піцерію

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В піцерії також відбулась бійка

У неділю, 1 грудня, у Києві в піцерії влаштували бійку, а потім на автомобілі рознесли вхідні дверцята будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Киев Оперативный".

Зазначається, що близько 10 осіб зайшли у середину, почали конфліктувати із відвідувачами, потім переключилися на персонал і почалась масова бійка.

"Але і цим не завершилося - після бійки молодики автівкою рознесли вхідні дверцята. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (facebook.com/KyivOperativ)

На сайті поліції інформації про подію немає. Так само і на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 28 жовтня, в Києві в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. В результаті пожежі 2 будиночка згоріли повністю, частково було пошкоджено 3 будиночки.

Також в Києві в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. Детонація трапилася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.

РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області у місті Покров сталася пожежа у квартирі, унаслідок якої постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.