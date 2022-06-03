ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відправляли в РФ до 3 млн гривень щомісяця. СБУ ліквідувала злочинне угруповання

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 червня 2022 11:28
Відправляли в РФ до 3 млн гривень щомісяця. СБУ ліквідувала злочинне угруповання Фото: СБУ знешкодила злочинне угруповання, підконтрольне РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні ліквідувала міжнародне злочинне угруповання, яке контролювалось Росією. Його члени займалися наркобізнесом та збирали розвіддані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідчих, членами угрупування були понад 20 осіб. Злочинці розповсюджували амфетамін у Київській, Чернігівській та Сумській областях. У них була розгалужена мережа наркодилерів, а для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих Telegram-каналів.

Крім того, угруповування збирало дані про дислокації та переміщення українських військ. Цю інформацію та прибутки від наркобізнесу відправляли в Росію. Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а отримувачами були представники спецслужб РФ. Загалом щомісяця злочинці відправляли в Росію понад 3 млн гривень.

СБУ затримала двох організаторів угруповування. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчо-оперативні дії тривають.

Нагадаємо, СБУ викрила заступника голови Чернівецької ОВА, який займався махінаціями з гуманітарною допомогою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні