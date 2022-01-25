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Випало до 85 см снігу. У Стамбулі негода паралізувала роботу аеропорту

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Стамбул, Вівторок 25 січня 2022 10:26
Випало до 85 см снігу. У Стамбулі негода паралізувала роботу аеропорту
Автор: Марія Кучерявець

У Туреччині негода не припиняється вже декілька днів, місцями снігу випало вже до 85 сантиметрів. Таке погіршення погоди паралізувало роботу аеропорту у столичному Стамбулі, наразі всі рейси там тимчасово призупинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Anadolu.

Паралізована робота аеропорту

Через сильний снігопад у місті, влада тимчасово зупинила всі рейси в аеропорту Стамбула. так гендиректор "Турецьких авіаліній" Білал Екші повідомив на своїй сторінці у Twitter, що летовище почне приймати рейси 12:00 (за київським часом).

Перевізники сповіщають пасажирів про затримки рейсів.

Випало до 85 см снігу. У Стамбулі негода паралізувала роботу аеропорту

Насипало до 85 см снігу

Місцеві метеорологи, називають триваючі снігопади "опадами стихійного лиха". Відомо, що в деяких регіонах, в таких як Арнавуткей, Башакшехір і Султангазі, товщина снігу збільшилася до 80-85 сантиметрів, а в центрі Стамбулу товщина снігу становила близько 35 сантиметрів.

Закриті автовокзали та в'їзди з міст

Негода також спровокувала значне блокування руху транспорту. Через що, до столиці не пускають автівки з міста Фракія, а також Ессенер та Нарем.

Крім того, влада заявила про закриття автовокзалів до 08:00 завтрашнього дня.

Разом з тим, всі торгові центри у Стамбулі припинили роботу раніше звичного графіка - о 18.30 (за київським - ред.).

Тисячі людей стали заручниками негоди

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая заявив, що станом на сьогоднішній ранок понад 5 тисяч людей, що застрягли на дорозі через снігопад, евакуювали.

Ще 3 тисячі 180 осіб розміщено в готелях, гостьових будинках та гуртожитках.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих, близько 4600 людей застрягли в аеропорту Стамбула.

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