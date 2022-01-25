Випало до 85 см снігу. У Стамбулі негода паралізувала роботу аеропорту
У Туреччині негода не припиняється вже декілька днів, місцями снігу випало вже до 85 сантиметрів. Таке погіршення погоди паралізувало роботу аеропорту у столичному Стамбулі, наразі всі рейси там тимчасово призупинені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Anadolu.
Паралізована робота аеропорту
Через сильний снігопад у місті, влада тимчасово зупинила всі рейси в аеропорту Стамбула. так гендиректор "Турецьких авіаліній" Білал Екші повідомив на своїй сторінці у Twitter, що летовище почне приймати рейси 12:00 (за київським часом).
Перевізники сповіщають пасажирів про затримки рейсів.
Saygıdeğer İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.
Bu nedenle;
Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.
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Насипало до 85 см снігу
Місцеві метеорологи, називають триваючі снігопади "опадами стихійного лиха". Відомо, що в деяких регіонах, в таких як Арнавуткей, Башакшехір і Султангазі, товщина снігу збільшилася до 80-85 сантиметрів, а в центрі Стамбулу товщина снігу становила близько 35 сантиметрів.
Kıymetli İstanbullular— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
bu görüntüler,
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekildi.
Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız.
Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor. pic.twitter.com/xmUFPLp1aF
Закриті автовокзали та в'їзди з міст
Негода також спровокувала значне блокування руху транспорту. Через що, до столиці не пускають автівки з міста Фракія, а також Ессенер та Нарем.
Крім того, влада заявила про закриття автовокзалів до 08:00 завтрашнього дня.
Разом з тим, всі торгові центри у Стамбулі припинили роботу раніше звичного графіка - о 18.30 (за київським - ред.).
Тисячі людей стали заручниками негоди
Губернатор Стамбула Алі Єрлікая заявив, що станом на сьогоднішній ранок понад 5 тисяч людей, що застрягли на дорозі через снігопад, евакуювали.
Ще 3 тисячі 180 осіб розміщено в готелях, гостьових будинках та гуртожитках.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих, близько 4600 людей застрягли в аеропорту Стамбула.