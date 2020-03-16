Столар закликав владу вжити термінові заходи для порятунку українців від коронавірусу

В умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, яка вже забрала тисячі життів по всьому світу, українська влада зобов'язана прийняти ряд термінових заходів, щоб врятувати своїх громадян. Про це у зверненні до керівництва країни на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат, голова Київської організації "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар.

"Уряди найбільш розвинених країн вводять безпрецедентні обмеження. Їх мета - максимально уповільнити поширення епідемії, щоб не допустити критичного одночасного навантаження на систему охорони здоров'я. Щоб в лікарнях вистачало ліжок, обладнання та докторів. Україні пощастило вступити в сутичку далеко не першою. У нас є можливість скористатися досвідом інших країн, за який вони заплатили сотнями життів своїх земляків. Ми ж можемо врятувати тисячі своїх", - написав Столар.

Водночас нардеп запропонував перелік заходів, які необхідно прийняти негайно з метою профілактики поширення коронавірусу і боротьби з ним:

ввести комендантську годину;

зобов'язати роботодавців забезпечити працівникам можливість для віддаленої роботи або роботи з дому;

запровадити суворі обмеження та санкції у разі підвищення цін на основні медичні товари та товари першої необхідності;

забезпечити пенсіонерів, які входять у групу ризику, харчами вдома з метою знизити для них ймовірність зараження;

закрити ресторани, бари, ринки і ярмарки, торгово-розважальні комплекси, магазини, які не торгують товарами першої необхідності;

виділити кошти на закупівлю необхідної кількості тест-систем і направити їх у всі медичні установи;

забезпечити медичних працівників необхідними засобами захисту;

забезпечити в масштабах всієї країни регулярні дезінфекційні заходи у місцях загального користування;

забезпечити населення необхідними медикаментами, передбачити на це кошти в державному бюджеті;

негайно виділити кошти для закупівлі додаткових апаратів штучного дихання.

"Я закликаю чиновників і політиків забути про інтриги та чвари. А Верховну Раду - не затягувати прийняття радикальних заходів, заради того, щоб протягнути закон про ринок землі. Проголосуйте за життя вже сьогодні. Кожен день зволікання коштує занадто дорого. Сьогодні всім нам потрібно об'єднатися, щоб разом протистояти смертельній небезпеці. Щоб врятувати десятки, а, можливо, і сотні тисяч людей", - резюмував Столар.

Нагадаємо, 16 березня МОЗ підтвердив нові зараження коронавірусом в Україні, вірус виявлено у двох жінок в Чернівецькій області.

З 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З півночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.

Пізніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні через коронавірус може бути продовжений. Однак він зазначив, що все залежатиме від епідемічної ситуації на території України.

Крім того, на цей час в Радомишлі й Чернівцях введено режим НС, у містах закриті ринки, винятком є продуктовий сектор, а також обмежено рух громадського транспорту.