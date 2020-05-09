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Столар подякував киян, які приєдналися до флешмобу 9 травня

Новини » Політика     09.05.2020 - 17:44
Столар подякував киян, які приєдналися до флешмобу 9 травня
Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

За словами нардепа, карантин не став перешкодою для тих, хто хотів подякувати ветеранам

Карантин не став перешкодою для тих, хто хотів подякувати ветеранам за їх подвиг 9 травня під час флешмобу, організованого "Опозиційної платформою - За життя" по всій Україні. Про це повідомив народний депутат України, голова Київської організації партії Вадим Столар на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"День Перемоги - це пам'ять про ті події, які відбулися в 1941-1945 роках, про те, як героїчно наші предки боролися за наше майбутнє. Я дякую всіх киян, які сьогодні приєдналися до флешмобу, присвяченому 9 травня", - підкреслив політик.

Нардеп також зазначив, що сотні машин у колонах їхали до площі Перемоги в Києві, щоб показати, що вони "не забули про подвиг і Перемогу над фашизмом".

Нагадаємо, 9 травня від Наводницького парку через Паркову дорогу, Європейську площу, Хрещатик, бульвар Шевченка і площу Перемоги проїхали колони киян. Учасники акції поклали квіти до меморіалу Перемоги, а потім вшанували пам'ять героїв біля меморіалу Танка Т-34 недалеко від станції метро "Шулявська".

Як повідомляло РБК-Україна, поліція Києва на День перемоги оформила чотири адміністративні протоколи, в цілому заходи пройшли без суттєвих порушень.

Теги Новини України 9 МаяОпозиційна платформа За життя
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