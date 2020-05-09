Столар: карантин не стал преградой для тех, кто хотел поблагодарить ветеранов

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

Столар поблагодарил всех киевлян, присоединившихся к флешмобу 9 мая

Карантин не стал преградой для тех, кто хотел поблагодарить ветеранов за их подвиг 9 мая во время флешмоба, организованного "Оппозиционной платформой - За життя" по всей Украине. Об этом сообщил народный депутат Украины, глава Киевской организации партии Вадим Столар на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"День Победы - это память о тех событиях, которые произошли в 1941-1945 годах, о том, как героически наши предки сражались за наше будущее. Я благодарю всех киевлян, которые сегодня присоединились к флешмобу, посвященному 9 мая", - подчеркнул политик.

Нардеп также отметил, что сотни машин в колоннах ехали к площади Победы в Киеве, чтобы показать, что они "не забыли о подвиге и Победе над фашизмом".

Напомним, 9 мая от Наводницкого парка через Парковую дорогу, Европейскую площадь, Крещатик, бульвар Шевченко и площадь Победы проехали колонны киевлян. Участники акции возложили цветы к мемориалу Победы, а затем почтили память героев возле мемориала Танка Т-34 недалеко от станции метро "Шулявская".

Как писало РБК-Украина, полиция Киева на День победы составила четыре административных протокола, в целом мероприятия прошли без существенных нарушений.