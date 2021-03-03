У Стокгольмі оголосили про третю хвилю коронавірусу

У столиці Швеції Стокгольмі почалася третя хвиля коронавірусу. За останні три тижні кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилася на 100%.

"У нас третя хвиля поширення вірусу , вона вже зараз тут. Я серйозно ставлюся до ситуації. Ми не хочемо бачити ситуацію, коли вона різко зросте", - заявив він.

При цьому Братт попередив, що також молоді люди можуть сильно постраждати від коронавірусу.