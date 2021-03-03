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У Стокгольмі оголосили про третю хвилю коронавірусу

Новость на русском → Стокгольм, Середа 03 березня 2021 14:47
У Стокгольмі оголосили про третю хвилю коронавірусу Фото: Юхан Братт (twitter.com/regionstockholm)
Автор: РБК-Україна

У столиці Швеції Стокгольмі почалася третя хвиля коронавірусу. За останні три тижні кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилася на 100%.

Про це заявив виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я муніципалітету Юхан Братт, передає Aftonbladet.

"У нас третя хвиля поширення вірусу, вона вже зараз тут. Я серйозно ставлюся до ситуації. Ми не хочемо бачити ситуацію, коли вона різко зросте", - заявив він.

При цьому Братт попередив, що також молоді люди можуть сильно постраждати від коронавірусу.

"Ніхто не застрахований повністю, і ми досі точно не знаємо, хто постраждає від більш тяжкого перебігу хвороби", - додав він.

Нагадаємо, у Швеції знайшли нову мутацію коронавірусу у новонародженого. Нову мутацію назвали A107G.

Крім того, з 1 березня у Швеції посилили карантинні обмеження. Всі ресторани і кафе повинні закриватися о 20:30. Також число людей, що знаходяться в один і той же час в магазинах або спортивних залах, обмежили.

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