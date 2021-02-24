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У Швеції з понеділка посилюють карантин

Новость на русском → Стокгольм, Середа 24 лютого 2021 21:06
У Швеції з понеділка посилюють карантин Фото: дівчина в масці (freepik)
Автор: РБК-Україна

Уряд Швеції прийняв рішення посилити карантинні обмеження. Заходи будуть посилені з понеділка, 1 березня.

Про це повідомляє The Local.

Агенція суспільної охорони здоров'я Швеції оголосив нові обмеження. Таким чином, всі ресторани і кафе в країні з понеділка повинні будуть закриватися о 20:30.

При цьому число людей, що знаходяться в один і той же час в магазинах або спортивних залах, обмежать.

"Після року з цим вірусом ми знаємо, що повинні триматися на відстані. Це найбільш ефективний захід для стримування розповсюдження вірусу. Зараз не час розслаблятися. Не повинно бути натовпу ні на заправних станціях, ні в магазинах, ні де-небудь ще", - заявив прем'єр-міністр Стефан Левен.

Нагадаємо, раніше у Швеції виявили перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. Зараження виявили у чотирьох жителів регіону Гавлеборг, розташованого на північ від Стокгольма.

Крім того, уряд Швеції розробило заходи, які наберуть чинності в разі загострення ситуації з пандемією коронавірусу в країні. Заходи відповідають новим законом, який розширив повноваження уряду у боротьбі з пандемією.

Додамо, що у двох регіонах Швеції призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Зафіксовано багато випадків побічних ефектів серед щеплених.

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