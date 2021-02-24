У Швеції з понеділка посилюють карантин
Уряд Швеції прийняв рішення посилити карантинні обмеження. Заходи будуть посилені з понеділка, 1 березня.
Про це повідомляє The Local.
Агенція суспільної охорони здоров'я Швеції оголосив нові обмеження. Таким чином, всі ресторани і кафе в країні з понеділка повинні будуть закриватися о 20:30.
При цьому число людей, що знаходяться в один і той же час в магазинах або спортивних залах, обмежать.
"Після року з цим вірусом ми знаємо, що повинні триматися на відстані. Це найбільш ефективний захід для стримування розповсюдження вірусу. Зараз не час розслаблятися. Не повинно бути натовпу ні на заправних станціях, ні в магазинах, ні де-небудь ще", - заявив прем'єр-міністр Стефан Левен.
Нагадаємо, раніше у Швеції виявили перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. Зараження виявили у чотирьох жителів регіону Гавлеборг, розташованого на північ від Стокгольма.
Крім того, уряд Швеції розробило заходи, які наберуть чинності в разі загострення ситуації з пандемією коронавірусу в країні. Заходи відповідають новим законом, який розширив повноваження уряду у боротьбі з пандемією.
Додамо, що у двох регіонах Швеції призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Зафіксовано багато випадків побічних ефектів серед щеплених.