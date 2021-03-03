В Стокгольме объявили о третьей волне коронавируса
В столице Швеции Стокгольме началась третья волна коронавируса. За последние три недели количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 100%.
Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения муниципалитета Юхан Братт, передает Aftonbladet.
"У нас третья волна распространения вируса, она уже сейчас здесь. Я серьезно отношусь к ситуации. Мы не хотим видеть ситуацию, когда она резко возрастет", - заявил он.
При этом Братт предупредил, что также молодые люди могут сильно пострадать от коронавируса.
"Никто не застрахован полностью, и мы до сих пор точно не знаем, кто пострадает от более тяжелого течения болезни", - добавил он.
Напомним, в Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного. Новую мутацию назвали A107G.
Кроме того, с 1 марта в Швеции ужесточили карантинные ограничения. Все рестораны и кафе должны закрываться в 20:30. Также число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничили.