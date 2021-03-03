В Стокгольме объявили о третьей волне коронавируса

В столице Швеции Стокгольме началась третья волна коронавируса. За последние три недели количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 100%.

"У нас третья волна распространения вируса , она уже сейчас здесь. Я серьезно отношусь к ситуации. Мы не хотим видеть ситуацию, когда она резко возрастет", - заявил он.

При этом Братт предупредил, что также молодые люди могут сильно пострадать от коронавируса.