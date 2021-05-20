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Не варто чекати прогресу щодо Донбасу до зустрічі Байдена з Путіним, - Гармаш

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Україна, Четвер 20 травня 2021 16:55
Не варто чекати прогресу щодо Донбасу до зустрічі Байдена з Путіним, - Гармаш Фото: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитро Левицький

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що прогрес у переговорах щодо Донбасу може початися після зустрічі президентів США та Росії. За його словами, до того часу не варто очікувати проривів.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Гармаш нагадав, що під час минулого засідання було досягнуто домовленостей про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування на Донбасі. Однак, на його думку, Росія може передумати, і нові КПВВ не відкриються.

"Що стосується інших питань, то я думаю, що наші російські опоненти будуть тримати паузу до зустрічі Байдена з Путіним. Тому я б не очікував великих проривів, хоча, якщо орієнтири цієї зустрічі стануть реальними, то Росія, можливо, піде і на відкриття КПВВ, і на обмін полоненими. Це покаже гуманність Росії в цьому конфлікту", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував лідеру Росії Володимиру Путіну зустрітися, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Очікується, що зустріч двох президентів відбудеться у червні, в одній з країн Європи.

Як писало РБК-Україна, у Кремлі назвали основні теми зустрічі Путіна з Байденом.

Додамо, сьогодні український президент Володимир Зеленський розповів про ризики для України від зустрічі Байдена і Путіна.

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