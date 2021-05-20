Не варто чекати прогресу щодо Донбасу до зустрічі Байдена з Путіним, - Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що прогрес у переговорах щодо Донбасу може початися після зустрічі президентів США та Росії . За його словами, до того часу не варто очікувати проривів.

Гармаш нагадав, що під час минулого засідання було досягнуто домовленостей про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування на Донбасі. Однак, на його думку, Росія може передумати, і нові КПВВ не відкриються.

"Що стосується інших питань, то я думаю, що наші російські опоненти будуть тримати паузу до зустрічі Байдена з Путіним. Тому я б не очікував великих проривів, хоча, якщо орієнтири цієї зустрічі стануть реальними, то Росія, можливо, піде і на відкриття КПВВ, і на обмін полоненими. Це покаже гуманність Росії в цьому конфлікту", - сказав він.