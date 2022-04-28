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Росія може готувати наступ з Придністров'я, - Defense Express.

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 14:04
Росія може готувати наступ з Придністров'я, - Defense Express. Фото: Росія активно готує наступ з Придністров'я
Автор: Євгеній Прокопенко

У "Придністровській молдавській республіці" почалась масштабна підготовка до скупчення сил та засобів з метою атаки у бік Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Defense Express.

Відповідні заходи почались на аеродромі Тирасполя та в окупованому Криму. Зокрема на півострові проводиться підготовка військово-транспортних літаків та вертольотів для здійснення авіаційного перекидання особового складу підрозділів 126-ої окремої бригади берегової оборони та 810-ої окремої бригади морської піхоти РФ.

Водночас у самій "ПМР" активно проводяться заходи із підготовки злітно-посадкової смуги під Тирасполем, яка має довжину 2,5 км та здатна приймати всі види військово-транспортних літаків. Це говорить про підготовку "повітряного мосту" - організацію перекидання особового складу та вантажів посадковим способом.

Нагадаємо, у так званій "Придністровській молдавській республіці" оголосили військові збори. Таким чином "влада" невизнаного регіону хоче посилити свою армію.

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