Росія може готувати наступ з Придністров'я, - Defense Express.

У "Придністровській молдавській республіці" почалась масштабна підготовка до скупчення сил та засобів з метою атаки у бік Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Defense Express .

Відповідні заходи почались на аеродромі Тирасполя та в окупованому Криму. Зокрема на півострові проводиться підготовка військово-транспортних літаків та вертольотів для здійснення авіаційного перекидання особового складу підрозділів 126-ої окремої бригади берегової оборони та 810-ої окремої бригади морської піхоти РФ.

Водночас у самій "ПМР" активно проводяться заходи із підготовки злітно-посадкової смуги під Тирасполем, яка має довжину 2,5 км та здатна приймати всі види військово-транспортних літаків. Це говорить про підготовку "повітряного мосту" - організацію перекидання особового складу та вантажів посадковим способом.