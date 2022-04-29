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Що стоїть за провокаціями і вибухами в Придністров'ї: думки експертів

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 12:56
Що стоїть за провокаціями і вибухами в Придністров'ї: думки експертів Фото: експерти пояснили, що стоїть за провокаціями в Придністров'ї (facebook com)
Автор: Уляна Безпалько

За провокаціями і вибухами в Придністровському регіоні Молдови стоїть спроба Російської Федерації відкрити другий фронт проти України. Зокрема, щоб відволікти українську армії та змусити перекинути сили на інші ділянки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я".

Зазначимо, днями на території невизнаного Придністров'я сталося кілька вибухів, у тому числі на аеродромі в Тирасполі. Українська сторона впевнена, що цими провокаціями Москви намагається створити загрозу для Одеської та Вінницької областей, а також змусити Румунію і Молдову відмовитися від підтримки Києва.

"Зараз вони намагаються відкрити другий фронт на Придністров'я, щоб ми туди перекинули війська - в Одеську і Вінницьку область. Але це суто відволікаючий маневр. Він розрахований на те, що ми почнемо знімати війська з якогось напрямку і переводити їх на кордон з Придністров'ям. І в тому напрямку, де ми заберемо частину військ, вони відразу ж почнуть наступальні дії", - зазначив військовий експерт Олег Жданов.

У Придністров'ї розміщено російський контингент у кількості 1 500 військовослужбовців, також там є збройні формування самої "ПМР". Тому загроза з цього напрямку є в будь-якому випадку.

"Кількість придністровських збройних формувань може досягати 20 тисяч осіб. Цього достатньо, щоб проводити провокації. Для проведення наступів у них немає морального духу і сучасної техніки - там є всього лише 18 танків. Однак сам факт наявності там певної кількості військових вимагає уваги до цього регіону", - пояснив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може готувати наступ на Україну з боку окупованого Придністров'я.

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Приднестровье Війна Росії проти України
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Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я