З вартості газу для населення "Чернігівгаз Збут" отримує лише 2%

На сьогоднішній день переважною більшістю клієнтів компанії є побутові споживачі газу

Зі встановленої урядом вартості кубометра газу для населення - 8,55 гривень, ТОВ "Чернігівгаз Збут" отримує лише 19 коп. або 2,2%. Такий рівень максимальної націнки затверджений чинним законодавством у сфері газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ТОВ "Чернігівгаз Збут", згідно з постановою КМУ №867, виконує покладені на нього урядом спецобов'язки з постачання газу жителям Чернігівської області по регульованою державою ціною. На сьогоднішній день переважною більшістю клієнтів, які отримують послуги від "Чернігівгаз Збуту", є побутові споживачі газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, обслуговування побутових споживачів передбачає не тільки проведення нарахувань та збір платежів за газ, але і забезпечення комплексу складних бізнес-процесів.

"Постачання газу населенню, крім збору коштів за спожитий газ, включає в себе тісна взаємодія з клієнтами, вирішення їх проблемних питань. А це щоденна і копітка робота. У наші обов'язки входить організація роботи центрів обслуговування і онлайн-сервісів, якісна обробка даних особових рахунків, контроль і проведення нарахувань по пільгах і субсидіях, співпраця з органами соцзахисту, друк та доставка великої кількості квитанцій, кваліфікована договірна та претензійна робота і т. д.", - пояснює директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста.

Також у прес-службі зазначили, що єдиним джерелом доходів для забезпечення діяльності компанії є торгова надбавка, яка не може перевищувати 2,2% від вартості газу. Таким чином, після розподілу коштів серед інших учасників газового ринку, які надійшли на спецрахунок суспільства, з одного сплаченого побутовими споживачами кубометра газу, компанії залишається 19 коп.

Одним із проблемних питань, яке нещодавно виник у компанії, пов'язаний з прийняттям постанови КМУ №1176 від 28.12.2018 р.

"Документ надав право "Ощадбанку" прописати в договорі комісійну винагороду в розмірі 0,7% від загальної суми перерахованих платежів за субсидіями. Таким чином чиновники намагаються перекласти покриття всіх витрат банку, пов'язаних з реалізацією механізму надання субсидій у грошовій формі, виключно на постачальників комунальних послуг, - підкреслює Іван Луста. - Враховуючи те, що наша торгова націнка залишилася на тому ж рівні, у компанії немає додаткових коштів на відшкодування таких витрат".

За словами прес-служби, при наданні послуг значну частину тарифних засобів "Чернігівгаз Збут" витрачає на соціально-важливі функції. Так, тільки робота контакт-центру, який щодня обробляє дзвінки і запити тисяч споживачів, SMS та e-mail інформування, обходиться компанії в 2,7 млн гривень на рік. Система обліку розрахунків у розрізі кожного побутового споживача, в тому числі в частині наданих пільг та житлових субсидій - понад 4 млн гривень на рік.

У прес-службі нагадали, що до 2015 року відбувся поділ функцій постачання і розподілу газу на рівні обласних газових компаній. З тих пір Кабмін закріпив за "Чернігівгаз Збутом" функцію постачальника газу з спецобязательствами для населення.