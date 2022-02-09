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Зростання цін на продукти в січні прискорилося: що подорожчало найбільше

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Україна, Середа 09 лютого 2022 15:40
Зростання цін на продукти в січні прискорилося: що подорожчало найбільше Фото: деякі продукти в Україні подорожчали 30% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в січні 2022 року порівняно з січнем минулого року зросли 14,5%. Це вище загальної інфляції, яка склала 10,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 34,2 %, овочі - на 27,5%, цукор - на 22,8% і хліб - на 19,6%.

Крім того, масло подорожчало на 14,2%, м'ясо і м'ясопродукти - на 14,2%, молоко - на 12,8%, макаронні вироби - на 10,8%, сир і сир - на 10,1%, Риба і рибопродукти - на 9,2%, яйця - на 7,1%.

Разом з тим фрукти подешевшали на 8,4%.

Зростання цін на продукти в січні прискорилося: що подорожчало найбільше

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в січні 2022 року у порівнянні з груднем минулого року зросли на 1,3%. У річному вимірі інфляція залишилася на рівні 10,0%.

Згідно з очікуваннями НБУ, незважаючи на рекордні врожаї 2021 року, продовольча інфляція в найближчі квартали все ще залишатиметься високою через тиск з боку цін на енергію.

Водночас корекція світових цін на продовольство та енергоресурси, а також більш високі врожаї плодово-ягідної продукції зумовлять поступове уповільнення продовольчої інфляції протягом 2022 року.

Відзначимо, середні ціни на продукти харчування у грудні 2021 року у порівнянні з груднем минулого року зросли 13,3%.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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