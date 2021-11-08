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Біткойн наблизився до тритижневого максимуму, а криптовалюта Ethereum - до нового рекорду

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Понеділок 08 листопада 2021 17:09
Біткойн наблизився до тритижневого максимуму, а криптовалюта Ethereum - до нового рекорду Фото: курс біткойнов досяг майже тритижневого максимуму (Chesnot / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Курс біткойнов сьогодні, 8 листопада, перевищив позначку 66 тисяч доларів - вперше з 20 жовтня. В той самий час криптовалюта Ethereum (ефір) піднялася до нового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, на торгах 8 листопада курс біткойна підскочив більш ніж на 4% до 66 170 доларів. Таким чином криптовалюта наблизилася до рівня 67 тисяч доларів, досягнутого 20 жовтня.

В той самий час криптовалюта ефір досягла нового історичного максимуму - 4768 доларів. З початку жовтня вона зросла приблизно на 59%.

Серед причин зростання курсу криптовалют аналітики відзначають побоювання інвесторів щодо прискорення інфляції і запуск в США ф'ючерсного біржового фонду біткойнів.

Як розповів аналітик брокера IG Markets Кайл Родд, зниження прибутковості державних облігацій США підвищує привабливість таких активів як золото і криптовалюта.

Нагадаємо, в кінці жовтня криптовалюта Shiba Inu за тиждень подорожчала в два рази.

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