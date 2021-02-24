Біткойн знову піднявся вище 50 тисяч доларів

Біткойн в середу, 24 лютого дещо відновився, піднявшись на 3,3% до позначки 50,5 тисяч доларів. Однак він торгується на 13,5% нижче історичного максимуму вище 58 тисяч доларів, досягнутого в неділю.

Напередодні біткойн впав на 17% до 45,3 тисяч доларів, оскільки інвестори турбуються за захмарною оцінки криптовалюти.

Ринки криптовалюти в цьому році розгорілися, оскільки великі і компанії починають серйозно ставитися до класу активів, вкладаючи гроші в сектор і викликаючи довіру дрібних спекулянтів.

Вкладення 1,5 млрд доларів в криптовалюту з боку Tesla в цьому місяці допомогло підняти біткойн вище 50 тисяч доларів, але тепер може призвести до тиску на курс акцій компанії, оскільки вона стала чутливою до руху біткойнів.