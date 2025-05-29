Сто ракет, 9 млн снарядов и не только: отчет ООН разоблачил, как КНДР поставляет оружие России

Северная Корея могла передать России до 9 миллионов артиллерийских снарядов и по меньшей мере 100 ракет только за последние полтора года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданную 11 странами-членами ООН.
Как отмечается в докладе, грузовые суда под российским флагом доставили из КНДР в Россию до 9 миллионов снарядов смешанной артиллерии и боеприпасов для реактивных систем залпового огня в 2024 году.
Используя информацию из открытых источников, Центр открытых источников (OSC) подсчитал, что российские суда доставили от 4,2 до 5,8 миллиона снарядов калибра 122 мм и 152 мм в период с августа 2023 года по март 2025 года.
В то же время из доклада стало известно, что с начала поставок России боеприпасов в начале сентября 2023 года КНДР передала России более 20 000 контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами в поддержку ее войны против Украины. Это включало:
Тем временем, грузовые суда под российским флагом доставили из Северной Кореи в Россию 49 партий смешанной артиллерии и боеприпасов к реактивным системам залпового огня. Затем боеприпасы были отправлены по железной дороге из портов Дальнего Востока России на склады боеприпасов на юго-западе России для использования российскими вооруженными силами против Украины.
Более того, только с января по декабрь 2024 года КНДР передала России не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по Украине для уничтожения гражданской инфраструктуры и терроризирования населенных пунктов, таких как Киев и Запорожье.
КНДР также передала России элементы трех бригадных комплектов тяжелой артиллерии, включая:
Из доклада также следует, что Северная Корея поставляла России противотанковые ракеты. После изучения северокорейского оружия, изъятого с поля боя, Главное управление разведки Министерства обороны Украины пришло к выводу, что среди оружия, которое Северная Корея поставила России, были противотанковые ракеты Bulsae-4 и противотанковые ракеты реактивных гранат (РПГ).
Напомним, что на днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Китай, КНДР и Иран помогают России в войне против Украины.
Заметим, что уже неоднократно сообщалось, что Россия зависима от своих партнеров Китая, Ирана и КНДР, которые помогают ей обходить санкции и получать компоненты для производства вооружения.
Например, в российских авиационных ракетах типа "Х-59" было обнаружено 42 детали и компонентов иностранного производства.
А ракеты Северной Кореи, которые Россия уже несколько раз использовала для ударов по Украине, содержат компоненты американских и европейских компаний.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.