ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові знайшли саморобну бомбу на вході до торгового центру

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 12:31
У Харкові знайшли саморобну бомбу на вході до торгового центру
Ілюстративне фото (sq.com.ua)

Поліція знешкодила пристрій, вживаютсья заходи для розшуку причетних

Поліція Харкова виявила і знешкодила саморобну бомбу на вході до торгового центру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що саморобний вибуховий пристрій було виявлено в урні біля входу в торговий центр по вулиці Академіка Павлова. Повідомлення про це надійшло в поліцію 17 лютого близько 01:05.

"На місці події правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на цій вулиці знаходиться торговий центр "Французький бульвар". Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інцидент кваліфіковано як терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Поліція вживає заходів для встановлення і затримання причетних.

Нагадаємо, минулого тижня в Білій Церкві поліція евакуювала мешканців п'ятиповерхового будинку через знайденого в підвалі тротилу. Вибухівку виявили нові мешканці, за попередніми даними, тротил міг належати померлому попередньому мешканцю.

Стрілянина у Харкові: поліцейського взяли під варту
Новини України Харківбомбаторговый центр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся