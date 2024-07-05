Столтенберг надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет

В частности, Столтенберг отметил необходимость наращивания военной помощи Киеву накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

"Чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины", - подчеркнул он.

По словам генсека НАТО, диктатор РФ Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени в надежде ослабить решительность Запада.

"Путин считает, что сможет нас сидеть. Мы должны убедить его в том, что он не сможет нас сидеть, и тогда это создаст условия для окончания войны", - заявил генсек НАТО.