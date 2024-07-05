Столтенберг надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на членство Украины в составе Североатлантического альянса в ближайшие 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
В частности, Столтенберг отметил необходимость наращивания военной помощи Киеву накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
"Чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины", - подчеркнул он.
По словам генсека НАТО, диктатор РФ Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени в надежде ослабить решительность Запада.
"Путин считает, что сможет нас сидеть. Мы должны убедить его в том, что он не сможет нас сидеть, и тогда это создаст условия для окончания войны", - заявил генсек НАТО.
Вопрос о членстве Украины в НАТО станет одним из центральных на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеры стран-членов НАТО намерены обсудить "дорожную карту" по поводу вступления Украины в организацию.
Инсайдеры Reuters сообщают, что во время саммита Украина может получить положительные новости о передаче систем противовоздушной обороны ей.
Накануне мы сообщали, что, по данным заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дугласа Джонса, во время саммита Североатлантического альянса Украине предложат "конкретные пути" для ускорения ее будущего членства в НАТО.
Более подробно об ожиданиях Украины от саммита - в материале РБК-Украина.
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