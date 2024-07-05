UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання щодо членства України у складі Північноатлантичного альянсу в найближчі 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, Столтенберг наголосив на необхідності нарощування військової допомоги Києву напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

"Чим сильнішою буде ця підтримка, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України", - підкреслив він.

За словами генсека НАТО, диктатор РФ Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - заявив генсек НАТО.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Питання про членство України в НАТО стане одним із центральних на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, лідери країн-членів НАТО мають намір обговорити "дорожню карту" щодо вступу України в організацію.

Інсайдери Reuters повідомляють, що під час саміту Україна може отримати позитивні новини про передачу їй систем протиповітряної оборони.

Напередодні ми повідомляли, що за даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.

Більш детально про очікування України від саміту - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс Столтенберг