Устойчивые к РЭБ: ВСУ смогут применить на фронте отечественные беспилотные комплексы ТОККО

Как рассказали в Минобороны, эти беспилотные авиационные комплексы имеют две модификации дронов, которые отличаются массой боевой нагрузки. Также определенные части дронов имеют защитное покрытие, обеспечивающее устойчивость работы в сложных полевых условиях.

Комплекс состоит из наземной станции управления, пульта управления, очков пилота, мачты и десятков беспилотников.

"Первые дроны-камикадзе ТОККО уже испытали в реальном бою, они успешно поразили вражескую технику", - рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Производство дронов в Украине.

Украина значительно увеличила объемы производства оружия с начала полномасштабного вторжения России. Украинские производители уже создали новейшие разведывательные и ударные дроны, "длинные" БПЛА, FPV-дроны.

На днях президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю увеличить финансирование прямой закупки дронов в бригадах.

Стоит напомнить и то, что летом Зеленский рассказал о первом применении украинской ракеты-дрона "Паляница". В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что отечественные дроны могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км.

А вот министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские разработчики создали новый беспилотник "ЭЛЬФ-П". Он предназначен для уничтожения русских дронов "Орлан", ZALA и SuperCam.