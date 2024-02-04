Украинским беженцам в Литве еще на год разрешат учить государственный язык по желанию
Министерство образования, науки и спорта Литвы предложило еще на год продлить срок, в течение которого украинцы не будут заставлять литовский язык. Это предложение полностью поддерживает Департамент национальных меньшинств Литвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Следует понимать, что ситуация этих людей особенная. Они были вынуждены бежать от войны, покинуть свои дома. Это был большой стресс, и этим людям нужен более длительный срок для адаптации в Литве", - заявил представитель Департамента Сергей Добряков.
Однако он считает, что следует учесть тот факт, что украинцы действительно очень стараются интегрироваться в литовское общество. Они также проявляют огромный интерес к культуре Литвы и стремятся учить литовский язык.
"Но, к сожалению, пока удовлетворить потребность всех желающих изучать литовский язык мы не можем. Места на курсы по изучению языка, в том числе и финансируемые Департаментом, заполняются мгновенно, и далеко не все желающие попадают на них", - добавил чиновник.
Он рассказал, что сейчас курсы литовского языка в Доме национальных общин посещают 620 человек. Из них подавляющее количество – это украинцы.
Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Литве. Среди основных трудностей – доступ к языковым курсам и медицинской помощи.
Также мы рассказывали, что в ноябре поток беженцев в Литву возрос. В стране отмечается рекордный уровень трудоустройства украинцев.
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