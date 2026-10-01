Часть студентов в Киеве получила вдвое меньшие стипендии: будет ли перерасчет

С 1 сентября 2026 года академические стипендии в Украине выросли вдвое. Однако часть студентов киевских учебных заведений в сентябре получила выплаты по старым размерам.

РБК-Украина рассказывает, почему так произошло и ждать ли студентам перерасчета выплаты за сентябрь.

Почему студенты получили старые суммы и что говорят в МОН

Повышение стипендий утвердило Кабинет Министров в августе. Согласно правительственному решению, с 1 сентября минимальная академическая стипендия для студентов заведений высшего образования выросла с 2000 до 4000 гривен, а для студентов заведений профессионального высшего образования - с 1510 до 3020 гривен.

Однако в Киеве повышенные выплаты не получили студенты коммунальных заведений - основателем которых является город. Дело в том, что для этих учреждений необходимо отдельное решение городских властей по применению новых размеров стипендий.

При этом в МОН сообщили, что все заведения, где учредителем является министерство, получили деньги на стипендии.

"Средства на выплату повышенных стипендий в полном объеме доведены до заведений высшего образования, принадлежащих сфере управления Министерства. Если в отдельном заведении выплата еще не осуществлена, причины и сроки нужно уточнить в его администрации", - сообщили в комментарии РБК-Украина в МОН.

Доплатят ли студентам за сентябрь

1 октября КГГА сообщила о принятии решения о применении новых размеров стипендий в столице.

"Проект решения предусматривает перерасчет стипендий для учеников и студентов, получающих образование за средства бюджета Киева, с 1 сентября 2026 года. Расходы на выплату стипендий в период с сентября по декабрь 2026 уже предусмотрены в бюджете Киева", - говорится в сообщении КГГА.

Соответственно, студентам, которые в сентябре получили старую сумму, должны провести перерасчет за весь месяц после вступления в силу соответствующего решения.

Какие суммы стипендии с сентября 2026 года

Напомним, что с 1 сентября минимальная академическая стипендия составляет:

для учеников учреждений профессионального образования - 2500 грн вместо 1250 грн;

вместо 1250 грн; для студентов учреждений профессионального высшего образования - 3020 грн вместо 1510 грн;

вместо 1510 грн; для студентов заведений высшего образования - 4000 грн вместо 2000 грн.

Для соискателей образования, имеющих право на повышенные академические стипендии, максимальные суммы составляют до 3738 грн в профессиональном образовании, до 4395 в профессиональном предыдущем и до 5820 в высшем образовании.

Выросли также отдельные социальные и специальные выплаты. В частности, Президентская стипендия составляет 15 200 грн. для студентов учреждений профессионального высшего образования и 20 000 грн. для студентов заведений высшего образования.