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Стимул для фанатов. "Ред Булл" на Гран-при США получит нарисованную болельщиком ливрею

Остин, Четверг 19 октября 2023 15:00
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Стимул для фанатов. "Ред Булл" на Гран-при США получит нарисованную болельщиком ливрею Фото: "Ред Булл" во время презентации команды в Остине (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Обладатель Кубка конструкторов Формулы-1 "Ред Булл" подготовил специальную раскраску болидов к этапу Королевских автогонок в штате Техас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

Австрийская команда представила ливрею за считанные дни до старта Гран-при США. Ее нарисовал графический дизайнер из Аргентины Франко Каваллоне.

39-летний болельщик обыграл в концепте традиционные краски Штатов и "Ред Булла" – синюю, красную и белую. Вдохновившись флагами США и Техаса, Каваллоне добавил к ливрее пятиконечные звезды и полосы белого и красного цвета. Кроме того, попал на болид и американский синий.

В Остин "Ред Булл" приехал в статусе досрочного чемпиона в Кубке конструкторов, а лидер команды Макс Ферстаппен заранее получил третий титул чемпиона мира. Гран-при США начнется в ночь на субботу свободной практикой и квалификацией. В ночь на воскресенье состоится спринт, а вечером – основная гонка.

Фото: "Ред Булл" с обновленной ливреей для Гран-при США-2023 (redbullcontentpool.com)

К слову, ранее Экклстоун получил срок за мошенничество с налогами.

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