Экс-руководитель Формулы-1 Экклстоун получил срок за мошенничество в 92 года: есть нюанс

Бывший босс Королевских автогонок Берни Экклстоун приговорен к 17-ти месяцам заключения за налоговые махинации с использованием иностранных трастовых фондов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports .

92-летний бизнесмен заключил соглашение с британским правосудием. Он признал себя виновным в мошенничестве, заплатил гигантский штраф и получит отсрочку от наказания.

Экклстоун на днях выплатил 652,6 млн фунтов налогов и таможенных пошлин за последние 18 лет. Этот шаг функционера позволил закрыть все вопросы Фемиды по поводу его финансовой деятельности. Судья Королевского суда Саутуарка отсрочил наказание, учитывая почтенный возраст Экклстоуна и отсутствие судимостей.

Обвинения в мошенничестве многолетнему главе F1 выдвинули в прошлом году. Бизнесмен не внес в налоговую декларацию активы на сотни миллионов фунтов. Они были зачислены в сингапурский траст британца, общие активы которого оценивают в 2,9 млрд долларов.

Кто такой Берни Экклстоун

Опальный бизнесмен из графства Саффолк. Появился в Формуле-1 в конце 50-х и прошел путь от пилота-неудачника до босса чемпионата.

В 1972 году он приобрел конюшню "Брэбхем", которой руководил до середины 80-х. Вместе с другими главами команд создал Ассоциацию конструкторов Формулы-1, которая вывела Экклстоуна в боссы Королевы автоспорта. Он занимался продажей телеправ F1, впоследствии получил контроль над финансами гонок, замкнул на себе управление, организацию и логистику каждого гран-при.

Зимой 2017-го продал контрольный пакет акций группы компаний Formula One Group ориентировочно за 3,3 млрд фунтов. Славится специфическими взглядами, в частности, однажды заявил, что готов поймать пулю "за Путина", и назвал украинцев частью российского народа.