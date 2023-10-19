Стимул для фанів. "Ред Булл" на Гран-прі США матиме намальовану вболівальником ліврею

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні .

Австрійська команда презентувала ліврею за лічені дні до старту Гран-прі США. Її намалював графічний дизайнер із Аргентини Франко Каваллоне.

39-річний уболівальник обіграв у концепті традиційні барви Штатів і "Ред Булла" – синю, червону та білу. Надихнувшись прапорами США та Техасу, Каваллоне додав до лівреї п'ятикутні зірки та смуги білого та червоного кольорів. Окрім того, потрапив на болід і американський синій.

До Остіна "Ред Булл" приїхав у статусі дострокового чемпіона в Кубку конструкторів, а лідер команди Макс Ферстаппен завчасно здобув третій титул чемпіона світу. Гран-прі США розпочнеться у ніч на суботу вільною практикою і кваліфікацією. У ніч на неділю відбудеться спринт, а ввечері – основна гонка.

Фото: "Ред Булл" із оновленою лівреєю для Гран-прі США-2023 (redbullcontentpool.com)