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Стимул для фанів. "Ред Булл" на Гран-прі США матиме намальовану вболівальником ліврею

Остін, Четвер 19 жовтня 2023 15:00
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Стимул для фанів. "Ред Булл" на Гран-прі США матиме намальовану вболівальником ліврею Фото: "Ред Булл" під час презентації команди в Остіні (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Володар Кубка конструкторів Формули-1 "Ред Булл" підготував спеціальну розмальовку болідів до етапу Королівських автоперегонів у штаті Техас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

Австрійська команда презентувала ліврею за лічені дні до старту Гран-прі США. Її намалював графічний дизайнер із Аргентини Франко Каваллоне.

39-річний уболівальник обіграв у концепті традиційні барви Штатів і "Ред Булла" – синю, червону та білу. Надихнувшись прапорами США та Техасу, Каваллоне додав до лівреї п'ятикутні зірки та смуги білого та червоного кольорів. Окрім того, потрапив на болід і американський синій.

До Остіна "Ред Булл" приїхав у статусі дострокового чемпіона в Кубку конструкторів, а лідер команди Макс Ферстаппен завчасно здобув третій титул чемпіона світу. Гран-прі США розпочнеться у ніч на суботу вільною практикою і кваліфікацією. У ніч на неділю відбудеться спринт, а ввечері – основна гонка.

Фото: "Ред Булл" із оновленою лівреєю для Гран-прі США-2023 (redbullcontentpool.com)

До слова, раніше Екклстоун отримав термін за шахрайство з податками.

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