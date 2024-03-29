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Следил за полетами дронов и сдавал их РФ. Жителя села под Черниговом судили за госизмену

Буянки, Пятница 29 марта 2024 15:20
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Следил за полетами дронов и сдавал их РФ. Жителя села под Черниговом судили за госизмену Архивное фото: Жителя села под Черниговом судили за госизмену (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Черниговской области в начале полномасштабного вторжения помогал оккупантам и следил за движением дронов. Его судили за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В течение февраля-апреля 2022 года местный житель села Буянки Черниговского района передавал представителю Вооруженных сил РФ данные о полетах дронов, которые видел над населенным пунктом.

Также предоставлял ему адреса местных жителей, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, имели оружие или были проукраински настроены.

Таким образом он пытался нейтрализовать партизанскую борьбу или диверсии, сохраняя боевой потенциал дислоцированных в селе подразделений ВС РФ.

По наводке мужчины россияне пытали участника АТО

Также он осуществлял пеший обход села для отслеживания пребывания новых лиц. Собранные сведения передавал военным РФ в заранее оговоренном месте.

28 марта 2022 года оккупанты прибыли в домохозяйство знакомого осужденного - участника АТО, о котором он им рассказал, и принудительно вывезли мужчину в село Вишневое.

"В течение суток потерпевшего удерживали в подвальном помещении школы, подвергая пыткам с целью получения данных о других участниках АТО и местонахождении Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Его отправили в тюрьму

Во время обыска по месту жительства осужденного обнаружен и изъят мобильный телефон, а также 3 тротиловые шашки.

Черниговский апелляционный суд признал местного жителя виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и незаконном обращении с боевыми припасами.

Приговором суда он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для пособников РФ

Недавно сообщалось, что бывшего гауляйтера освобожденной Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам тюрьмы. Также у него конфисковали имущество.

Также агент ФСБ искал в Днепропетровской области самолеты вооруженных сил Украины и планировал передать эту информацию россиянам. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы за госизмену.

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