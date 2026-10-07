Следили за ядерными ракетами 50 лет: США окончательно списывают спутники DSP

Как работала система DSP?

Спутники DSP находились на высоте около 35 888 километров над поверхностью Земли и служили ключевым звеном системы противоракетного предупреждения США.

Каждый аппарат был оснащен чувствительными инфракрасными датчиками, способными обнаруживать тепловые шлейфы от баллистических двигателей. Аппараты группировки постоянно вращались, сканируя поверхность планеты примерно шесть раз в минуту.

В 1970-х годах, когда инфракрасная наблюдательная техника только развивалась, именно программа DSP помогла превратить эти технологии в полноценную линию обороны.

Первоначально разработанная для выявления советских межконтинентальных баллистических ракет, позже система применялась и во время реальных военных конфликтов - в частности для фиксации запусков иракских ракет "Скад" во время операции "Буря в пустыне" в 1990-1991 годах.

Кроме военных задач, инфракрасные сенсоры DSP использовались для обнаружения природных катаклизмов.

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Эволюция спутников и смена поколений

В общей сложности с 1971 по 2007 год Военно-воздушные силы США запустили 23 спутника серии DSP. Каждое последующее поколение аппаратов получало расширенные возможности и срок службы.

Если первые спутники весили около 907 кг и имели 2000 инфракрасных детекторов при расчетном сроке службы всего в 1 год, то последние модификации весили 2381 кг, содержали 6000 датчиков и могли работать более 12 лет.

Со временем технологии DSP уступили место более современным разработкам. На смену устаревшим аппаратам США начали развертывать новые системы - Space Based Infrared System (SBIRS) , запуски которой стартовали в 2011 году, а также Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR).

По словам представителей Космических сил США, списание последних двух спутников "подытожило более полувека работы космической системы раннего предупреждения, которая обеспечивала сдерживание во время Холодной войны и защищала военные контингенты в локальных конфликтах".