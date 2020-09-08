Верховний суд повторно відмовився переносити розгляд справи Стерненка в Київ

Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення клопотання про перенесення розгляду справи за обвинуваченням Сергія Стеренка в Київ. Справа буде розглядатися у Приморському районному суді Одеси.

Про це повідомили в прес-службі Верховного суду.

"Розгляд кримінального провадження стосовно С. Стерненка продовжиться в Одесі. 8 вересня колегія суддів... залишила без задоволення клопотання захисника Сергія Стерненка... про направлення кримінального провадження з Приморського районного суду міста Одеси в Шевченківський районний суд міста Києва", - повідомили в суді.

Повний текст судового рішення буде оприлюднений 11 вересня в 10:00.

У кінці серпня Верховний суд вже відмовлявся переносити розгляд справи Стерненка з Одеси в Київ.

Нагадаємо, на початку серпня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Стерненку на нічний домашній арешт до 21 вересня.

Також РБК-Україна писало, що 13 серпня Стеренку вручили обвинувальний акт, його звинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) і в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст . 263 КК України).